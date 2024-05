Calciomercato Milan - la Juventus ci prova per Ugarte | Giuntoli sfida Furlani

(Di mercoledì 15 maggio 2024) In vista del prossimosi preparano a lottare per il cartellino diLa stagione diè stata ben al di sotto delle aspettative e in vista della prossima estate entrambe le squadre si preparano a rinforzarsi con acquisti mirati. Tra gli obiettivi c’è di certo acquistare un centrocampista e tanto i rossoneri quanto i bianconeri starebbero pensando a Manuel. Secondo i media francesi, infatti, il PSG ha offerto il centrocampista uruguagio a entrambe le squadre. Ora bisognerà capire cosa vorranno faree chi tradeciderà di muoversi prima ...

La Juventus non va oltre il pareggio in casa contro la Salernitana. Il risultato fa sorridere il Milan : ora è ufficiale

Calciomercato Milan , la Juventus vuole il centrocampista del Nizza e fratello di Marcus, Khephren Thuram: Geoffrey Moncada beffato? Thuram, un cognome che in casa Milan non va proprio giù. Questa volta non parliamo di Marcus, centravanti ...

Conte fantastico agli occhi dei tifosi ma al contempo decisamente poco ambito dalle dirigenze - Conte fantastico agli occhi dei tifosi ma al contempo decisamente poco ambito dalle dirigenze - L’allenatore leccese è ancora senza squadra nonostante uno status da top: molteplici le ragioni per cui c’è questo vero e proprio paradosso. Sono parecchie le squadre in Italia ed all’estero che cambi ...

Tifosi del Tottenham contenti per la sconfitta. Postecoglou: "Fondamenta del club fragili" - Tifosi del Tottenham contenti per la sconfitta. Postecoglou: "Fondamenta del club fragili" - Non è un buon momento questo per i rapporti fra le squadre e le società di calcio e i propri tifosi né in Italia, sono scontenti e lo manifestano quelli del milan, della juventus e del Torino e non ...

CorSera – Juventus intesa con Thiago Motta: biennale con opzione… - CorSera – juventus intesa con Thiago Motta: biennale con opzione… - Secondo il 'Corriere della Sera' c'è una base di intesa tra la juventus e Thiago Motta. Dovrebbe, dunque essere l'ex calciatore il ...