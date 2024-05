Un’azione rapida e violenta, durata appena 30-40 secondi, ha scosso la tranquillità del palazzo in via Marco Ulpio Traiano vicino a City Life il 21 aprile scorso. La vittima dell’aggressione è stato il personal trainer dei vip, Cristiano Iovino, ...

Antonio Conte non sarebbe così lontano dalla panchina del Milan per la prossima stagione e l'indiscrezione fa sognare i tifosi rossoneri

Milan, spunta Ugarte per il centrocampo: la clausola e la Juventus - milan, spunta Ugarte per il centrocampo: la clausola e la Juventus - In vista del prossimo mercato estivo, una delle priorità del milan sarà prendere un centrocampista di ottima prestanza fisica da piazzare davanti alla difesa:.

Giro d'Italia - Kooij beffa Milan a Napoli e vince la nona tappa, Narvaez ripreso sul traguardo - Giro d'Italia - Kooij beffa milan a Napoli e vince la nona tappa, Narvaez ripreso sul traguardo - GIRO D'ITALIA - Epilogo adrenalinico nella nona tappa della corsa rosa. Jhonatan Narvaez tenta il numero ai -8, ma viene ripreso dagli sprinter a un passo dal t ...

Gudmundsson Milan, Inter in forte pressing sull’obiettivo rossonero: spunta il PIANO per convincere il Genoa. TUTTI i dettagli - Gudmundsson milan, Inter in forte pressing sull’obiettivo rossonero: spunta il PIANO per convincere il Genoa. TUTTI i dettagli - Albert Gudmundsson sarà l’obiettivo di moltissi club italiani e non nella prossima sessione di mercato, compresa quella del calciomercato milan. Tra le rivali dei rossoneri per l’attaccante islandese ...