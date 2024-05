Sugar Bandits | Will Smith protagonista del nuovo film di Stefano Sollima

(Di martedì 14 maggio 2024)tornerà sul grande schermo: sarà diretto da Stefano Sollima, regista delle celebri Suburra e Gomorra – La serie. Dopo il mancato successo di Emancipation – Oltre la libertà, ultimodi, l’attore sarà dunquedi una pellicola diretta da un italiano. Il, intitolato, sarà un thriller d’azione tratto dal romanzo Devils in Exile di Chuck Hogan. Racconta la storia di Brad Royce, un ex soldato delle forze speciali, interpretato da, che viene messo a capo di un’operazione con l’obbiettivo di eradicare lo spaccio di droga a Boston. Se la sceneggiatura seguirà fedelmente la trama del libro, un altrodella pellicola sarà Neal Maven, un veterano e vecchio ...

Carolyn Smith , storica protagonista di Ballando con le stelle, ha rivelato in un’intervista a Nuovo Tv che non farà parte della giuria Carolyn Smith , storica giurata di Ballando con le stelle e coreografa di livello internazionale, è una guerriera. ...

'Riscriveremo il blockbuster estivo': Will Smith ci crede davvero in Bad Boys 4 - 'Riscriveremo il blockbuster estivo': Will smith ci crede davvero in Bad Boys 4 - Will smith e Martin Lawrence tornano in azione nella nuova foto ufficiale di Bad Boys 4: i due attori promettono grandi cose ...

Si torna a Downton Abbey, iniziate le riprese del terzo film - Si torna a Downton Abbey, iniziate le riprese del terzo film - La famiglia di Downton Abbey si allarga. Dopo le stagioni della serie originale e i due film usciti nel 2019 e 2022, ecco che è in arrivo una terza avventura cinematografica, sempre firmata e prodotta ...

True Lies: alla (ri)scoperta del film cult di James Cameron in 4K - True Lies: alla (ri)scoperta del film cult di James Cameron in 4K - True Lies: alla (ri)scoperta del film cult di James Cameron in 4K grazie a Eagle Pictures Home Video che porta anche The Abyss e Aliens.