Verso Sud - una strategia geopolitica per l’Ue | ministri e governatori dal 17 al forum Ambrosetti di Sorrento

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di martedì 14 maggio 2024) Una piattaforma pubblico-privata a carattere internazionale unica in Italia nata con la finalità di riunire, in un unico think tank, le imprese, Istituzioni, rappresentanti dell’accademia e della ricerca, per costruire, valorizzare e comunicare una nuova idea di Sud e di Paese, fortemente proiettata sul Mediterraneo. È ilSud: Laeuropea per una nuova stagione, economica e socio-culturale del Mediterraneo”, che vede la terza edizione in programma il 17 e 18 maggio a(Grand Hotel Excelsior Vittoria). Il progetto è realizzato da The European House –e sostenuto dal Ministro per gli Affari Europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il PNRR, e da Gruppo FS, Intesa Sanpaolo, CISE – Confederazione Italiana Sviluppo Economico, ...