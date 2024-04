Verso la neutralità climatica Cittadini e imprese per una nuova strategia sostenibile

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di sabato 27 aprile 2024) In attesa che i ministri dell’Ambiente e dell’Energia del G7, sotto la presidenza italiana, prendano le loro decisioni all’incontro che inizia domani a Torino, gli sherpa dei sette Paesi stanno limando i vari dossier che saranno portati sul tavolo dei ministri. In questi stessi giorni chiude i battenti Planet Week, la manifestazione che ha animato, a Torino e in Piemonte, la settimana dal 20 al 28 aprile, sui temi della sostenibilità e dei cambiamenti climatici, organizzata dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e da Connect4Clinate, il programma di comunicazione della Banca Mondiale sui cambiamenti climatici. Un palinsesto di eventi che ha coinvolto soggetti pubblici,, giovani, artisti, società civile che, come ha detto il Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto Fratin, “il coinvolgimento delle tante ...