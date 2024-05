Stellantis - parte la joint venture con Leapmotor | le auto cinesi in vendita da settembre in Italia

(Di martedì 14 maggio 2024) Torino, 14 maggio 2024 – Dai veicoli della cinesesaranno venduti in. Lo ha annunciato l'amministratore delegato di, Carlos Tavares, spiegando che l'accordo vincolante stretto, a ottobre del 2023, con il partner di Hangzhou (specializzato inelettriche) è entrato "nella fase operativa". L'export riguarderà nove Paesi europei (oltre all', Belgio, Francia, Spagna, Portogallo, Olanda, Germania, Grecia e Romania) e conterà su una rete di 200 concessionariee You, che diventeranno 500 entro il 2026, ha spiegato ancora Tavares nel corso di una conferenza stampa. "Sfruttando la nostra attuale presenza globale saremo presto in grado di offrire ai nostri clienti veicoli elettrici dal prezzo competitivo e ...

