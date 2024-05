Stellantis - Leapmotor venderà veicoli elettrici in 9 paesi europei

(Di martedì 14 maggio 2024) AMSTERDAM (OLANDA) (ITALPRESS) –hanno annunciato che le due società hanno ottenuto tutte le autorizzazioni necessarie per costituire la societàInternational B.V., una joint venture in quote 51/49 guidata da. Dalla sede di Amsterdam, il team diretto dal CEO Tianshu Xin, ex manager diChina, sta preparando il lancio dei modelli T03 e C10 prima nei mercati, ampliando poi le vendite anche in India & Asia Pacifico (esclusa la “Grande Cina”), Medio Oriente & Africa, e Sud America nel quarto trimestre 2024. A ottobre 2023, le due società avevano annunciato l’investimento da parte didi circa 1,5 miliardi di Euro in, per l’acquisizione di circa il 21% delle quote di ...

