Manchester United - deciso il futuro di Varane | c’è l’annuncio UFFICIALE

2024-05-13 22:30:00Non ci risulta al momento nessuna smentita a riguardo dell’ultima notizia pubblicata da CM.com : Benjamin Sesko insieme a Joshua Zirkzee sono i due nomi più caldi in vista della prossima estate di mercato di casa ...

Il Manchester United ha perso 19 partite in tutte le competizioni a cui ha partecipato in questa stagione, il peggior record di sconfitte dalla stagione 1977-1978, mentre le 9 sconfitte in questa stagione all’Old Trafford sono il peggior record ...