Liliana Segre sul premierato | Non posso e non voglio tacere - riforma allarmante

(Di martedì 14 maggio 2024) “Sia l’obiettivo di aumentare la stabilità dei governi sia quello di far eleggere direttamente l’esecutivo si potevano perseguire adottando strumenti e modelli ampiamente sperimentati nelle democrazie occidentali, che non ci esporrebbero a regressioni e squilibri paragonabili a quelli connessi al cosiddetto”. Lo ha detto la senatrice a vita,, intervenendo in Senato. «Non tutto può essere sacrificato in nome dello slogan “scegliete voi il capo del governo”. Anche le tribù della preistoria avevano un capo, ma solo le democrazie costituzionali hanno separazione dei poteri, controlli e bilanciamenti, cioè gli argini per evitare di ricadere in quelle autocrazie contro le quali tutte le Costituzioni sono nate», ha conclusotra gli applausi dell’opposizione. «Ulteriore motivo di allarme è ...

Articolo pubblicato martedì 14 Maggio 2024, 10:33 La senatrice Liliana Segre ha raccontato di aver ricevuto minacce “pazzesche” nel corso degli anni, minacce che ha ignorato per lungo tempo, in quanto, come afferma lei stessa: come potrebbe, una ...

