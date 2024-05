(Di martedì 14 maggio 2024) “Mi ritrovo a 93 e mezzo, quasi 94 anni a sentirmi dire ’stai attenta, perché fai la tuanormale? Stai a casa’. Io sono attiva, mi piace vivere, mi piace stare con le mie amiche e i miei amici. Dovrei stare a casa ad aspettare che qualcuno venga ad ammazzarmi? No., che ho ignorato per anni perché il silenzio mi sembra la cosa migliore e mi preoccupo degli”, il commento della senatrice a, superstite e testimone attiva della Shoah,dal palco dell’evento dell’Osservatorio per la Sicurezza Contro gli Atti Discriminatori al Memoriale della Shoah a Milano, in un dialogo con il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi. “Mi augurano la morte? Io rispondo: ‘Calma, ho 93 anni e mezzo, non è che devono ...

Tutto pronto per Piacenza-Civitanova , semifinale dei Playoff 5° posto della Superlega 2023 / 2024 di volley maschile. I biancorossi di Andrea Anastasi, secondi nella classifica del girone alle spalle di Verona, scendono sul campo di casa per vincere ...

Pubblicato il 22 Aprile, 2024 Da poco, PIACENZA , Verona, Padova, Latina, Modena e CIVITANOVA hanno concluso un mini-girone per conquistare il 5° posto, valido per la qualificazione alla “coppa europea”. PIACENZA , CIVITANOVA , Modena e Verona si ...

Antonio Conte aspetta la chiamata giusta. Il vice dell`allenatore pugliese, Cristian Stellini, ha parla to in esclusiva ai microfoni di QSVS,...

Liliana Segre: "Ricevo minacce pazzesche ma non rinuncio alla mia vita. Gli odiatori vanno curati" - Liliana Segre: "Ricevo minacce pazzesche ma non rinuncio alla mia vita. Gli odiatori vanno curati" - "Non mi aspettavo questa ondata spaventosa di odio", dice la senatrice, E aumentano gli episodi di antisemitismo, sia in rete sia fisici. "Dal 7 ottobre il 1000 per cento di aumento", dice il Viminale ...

Ameli attacca: “Ad Ascoli si è deciso di non fare nuovi asili nido” - Ameli attacca: “Ad Ascoli si è deciso di non fare nuovi asili nido” - "La Ministra per la Famiglia Eugenia Roccella è stata ad Ascoli. Chissà se il Sindaco Fioravanti le ha spiegato che la sua amministrazione nel Comune di ...