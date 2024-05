Goggia e Berlusconi jr fanno affari | nuovi azionisti di Brum Education

Luigi Berlusconi e la sciatrice Sofia Goggia sono fra gli azionisti della nuova Brum Education srl nata per preparare test alle prove di guida per il conseguimento della patente, appena lanciata da Alpha Test (azienda leader nei servizi di ...

società nata per preparare test alle prove di guida Sofia Goggia e Luigi Berlusconi si mettono in affari : azionisti al 50& della Brum Education lanciata da Alpbha Test Segui su affari taliani.it

Luigi Berlusconi e Sofia Goggia: nuovi orizzonti negli “affari” - Luigi berlusconi e Sofia goggia: nuovi orizzonti negli “affari” - Come Sofia goggia e Luigi berlusconi Junior si impegnano in un nuovo progetto imprenditoriale con Brum Education.

Goggia e Berlusconi junior in affari: azionisti della nuova Brum Education - goggia e berlusconi junior in affari: azionisti della nuova Brum Education - società nata per preparare test alle prove di guida Sofia goggia e Luigi berlusconi si mettono in affari: Azionisti al 50& della Brum Education lanciata ...