Sofia Goggia e Luigi Berlusconi fanno affari insieme La coppia che non ti aspetti | azionisti di Brum Education

(Di martedì 14 maggio 2024)e la sciatricesono fra glidella nuovasrl nata per preparare test alle prove di guida per il conseguimento della patente, appena lanciata da Alpha Test (azienda leader nei servizi di preparazione ai test di ammissione universitari e controllata dal fondo White Bridge) e Paolo de Nadai, il 36enne padovano presidente di OneDay Group, gruppo milanese a cuicapo anche ScuolaZoo e WeRoad. Segui sutaliani.it

Sofia Goggia sa sorprendere. Lo fa, da anni, sulle piste da sci in giro per il mondo, vincendo tutto quello che si poteva vincere nel comparto della velocità. Lo fa, sempre più, davanti alle telecamere, dimostrandosi un personaggio che sa “bucare” ...

La sciatrice alpina e campionessa olimpica Sofia Goggia FESTEGGIA così l’ Atalanta in Finale d’Europa League dopo aver battuto il Marsiglia L’ Atalanta in Finale d’Europa League unisce tutti: dalla squadra alla città fino ad arrivare a tutti i ...

Roberto Baggio e Sofia Goggia , due miti nei rispettivi sport, hanno parlato a Sport Week in un’intervista doppia Roberto Baggio e Sofia Goggia . Due miti dello sport, per due epoche diverse, col alcuni punti in comune. I due si sono incontrati a ...

Piero Chiambretti e le "Donne sull'orlo di una crisi di nervi" - Piero Chiambretti e le "Donne sull'orlo di una crisi di nervi" - Piero Chiambretti fa il suo ritorno a Rai 3 con un nuovo programma: “Donne sull’orlo di una crisi di nervi” che prenderà il via stasera - martedì 14 maggio - alle 21.20. Dopo venticinque anni, Chiambr ...

Goggia e Berlusconi junior in affari: azionisti della nuova Brum Education - goggia e Berlusconi junior in affari: azionisti della nuova Brum Education - società nata per preparare test alle prove di guida sofia goggia e Luigi Berlusconi si mettono in affari: Azionisti al 50& della Brum Education lanciata ...

La rivelazione di Baggio è toccante: “In lacrime di notte” - La rivelazione di Baggio è toccante: “In lacrime di notte” - Le commoventi parole di Roberto Baggio, uno dei miti assoluti del mondo del calcio italiano ed internazionale ed ex milanista.