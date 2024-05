Ucraina - i bombardamenti russi sono sempre più efficaci Diminuite le capacità di difesa aerea di Kiev

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 13 maggio 2024), 13 maggio 2024 – L’intercetta molti meno missili rispetto all’inizio della guerra. Questo è il dato evidenziato dall’analisi del Wall Street Journal. "Negli ultimi sei mesi, l'ha distrutto circa il 46 per cento dei missili, rispetto al 73 per cento dei sei mesi precedenti", anche se laa ha lanciato molti più droni e missili durante questo periodo, ha sottolineato il Wsj, sulla base di un'analisi dei dati quotidiani delle forze armate ucraine. Ad aprile, il tasso di intercettazione dei missili è sceso al 30 per cento. Tra i motivi che hanno portato al deterioramento dellacile nuove armi usate dai. Mentre l’82 per cento dei droni Shahed è stato abbattuto, negli ultimi sei ...