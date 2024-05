Fedez e Iovino - telefonate durante la notte dell’aggressione

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di martedì 14 maggio 2024)ieri è stato denunciato dai Carabinieri ed è stato iscritto nel registro degli indagati nel fascicolo aperto per rissa, lesioni e percorse in corso ai danni di Cristiano. Un fascicolo aperto dalla pm Michela Bordieri. La notizia ha ovviamente fatto il giro del web, della carta stampata e dei canali televisivi. Il rapper inizialmente aveva sostenuto di non essere presente nel momentoa Cristiano, ma la sua parola è stata smentita da due testimoni e dai filmati di una telecamera di sicurezza. Oggi il giornalista Cesare Giuzzi del Corriere della Sera, ripercorrendo la vicenda, ha così scritto: “La verità sulla spedizione punitiva contro il personal trainer Cristianoorganizzata, secondo la procura, dal rapperè tutta in mezz’ora o poco ...