Fedez denunciato per il pestaggio a Cristiano Iovino | È stato il primo a uscire dal van La sua versione | Ma quale massacro - non c' ero

(Di lunedì 13 maggio 2024) Il nome diè l'unico che appare nel fascicolo aperto in procura dai carabinieri della stazione Moscova di Milano per ildi cui èvittimanella...

Federico Leonardo Lucia in arte Fedez , nato a Milano il 15 ottobre 1989, è stato deferito all’autorità giudiziaria. I carabinieri lo hanno denunciato per rissa . Ovvero un reato procedibile d’ufficio, senza necessità di denuncia da parte della ...

Il nome di Fedez è l'unico che appare nel fascicolo aperto in procura dai carabinieri della stazione Moscova di Milano per il pestaggio di cui è stato vittima Cristiano Iovino nella...

Fedez e l'agguato a Iovino: "Telecamere Io non c'ero" - fedez e l'agguato a Iovino: "Telecamere Io non c'ero" - «fedez era lì»: così a verbale davanti ai carabinieri, che indagano sul caso del pestaggio di Cristiano Iovino, due testimoni oculari dell'aggressione al personal trainer dei vip, diventato celebre pe ...

Fedez denunciato per il caso Iovino, ripreso dalle telecamere: «Ma quale massacro, io non c’ero» - fedez denunciato per il caso Iovino, ripreso dalle telecamere: «Ma quale massacro, io non c’ero» - Le telecamere che hanno ripreso il pestaggio inquadrerebbero il rapper quando prova a colpire Iovino. «Lui tre giorni dopo era a ballare» ...

Fedez coinvolto in un caso di pestaggio: le ultime notizie - fedez coinvolto in un caso di pestaggio: le ultime notizie - Le parole di fedez fedez è intervenuto sul caso del pestaggio al personal trainer dei vip Cristiano Iovino, avvenuto nella notte tra il 21 e il 22 aprile. "Se non ci fosse il mio nome non ci sarebbe ...