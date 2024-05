Maldini non ci sta | l’ex Milan denuncia la censura di Radio Serie A!

(Di martedì 14 maggio 2024) Paoloreagisce dopo ladella sua intervista ai canali ufficiali dellaA.direttore tecnico delparla tramite l’avvocato. LA REAZIONE ? Paolonon ci sta elalegata alla sua intervista concessa allaA. In quell’occasione, anche Alessandro Alciato, autore dell’intervista, si era scagliato contro la presunta violazione della libertà di espressione., tramite il suo avvocato Danilo Buongiorno, hato di agire per vie legali: “A fronte della notaalla propria intervista pressoA dello scorso 9 maggio, comunica di ...

La denuncia di Paolo Maldini: "Sono stato censurato" - La denuncia di Paolo maldini: "Sono stato censurato" - Paolo maldini è stato censurato. Lo ha fatto sapere lo stesso ex capitano del Milan tramite il suo legale. L'avvocato Danilo Buongiorno ha dichiarato in una nota: "A fronte della nota censura alla ...

ANSA - Maldini denuncia: 'Censurata mia intervista, comportamento grave e ingiustificato. Andrò per vie legali' - ANSA - maldini denuncia: 'censurata mia intervista, comportamento grave e ingiustificato. Andrò per vie legali' - La sua intervista a Radio Serie A ha fatto come sempre il giro del web perchè quando Paolo maldini parla non è mai banale e riesce con pacatezza ed educazione.

Paolo Maldini denuncia, 'censurata una mia intervista' - Paolo maldini denuncia, 'censurata una mia intervista' - Paolo maldini, ex capitano e bandiera del Milan, di cui è stato anche direttore dell'area tecnica nell'ultimo scudetto rossonero, attraverso il suo avvocato Danilo Buongiorno, "a fronte della nota cen ...