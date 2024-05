Dedicato alle donne con tumore | il 18 maggio il laboratorio di Fondazione Libellule con Yves Rocher

In occasione dell’8 maggio, Giornata Mondiale del tumore ovarico , torna Follow the Pink, l’iniziativa della Fondazione Ieo-Monzino dedicata alle donne per diffondere la cultura della prevenzione. E per sostenere la Ricerca dello IEO sui tumori ...

Tumore pancreas, Gala di beneficenza in ricordo di Gabriella Fabbrocini. Raccolti 40mila euro per la ricerca - tumore pancreas, Gala di beneficenza in ricordo di Gabriella Fabbrocini. Raccolti 40mila euro per la ricerca - Al Teatro della Mostra D’Oltremare di Napoli, si è tenuto il Gala di beneficenza della fondazione Gabriella Fabbrocini, di cui Edra Spa è stata partne ...

Benedetta Parodi: non è da sola a combattere contro la terribile malattia - Benedetta Parodi: non è da sola a combattere contro la terribile malattia - Benedetta Parodi contro la terribile malattia, la conduttrice non è da sola a combattere. Ecco come schierarsi dalla sua parte ...

Tumori, +16% casi al seno in 10 anni in Italia. Campagna su percorsi di cura - Tumori, +16% casi al seno in 10 anni in Italia. Campagna su percorsi di cura - Erano 48mila nel 2013 e 56mila nel 2023, al via progetto 'Non sono tutti uguali. Tumori al seno e percorsi di vita' ...