Crema di formaggio al parmigiano | ottima tartine - bruschette e per arricchire le nostre ricette

Leggi tutta la notizia su pianetadonne.blog

(Di martedì 14 maggio 2024) Ladialè una salsina invitante e saporita, ideale per un aperitivo informale. Si sposa con il pane, le, i crostini, ma è perfetta anche per impreziosire i nostri secondi a base di carne, le patate o le crespelle. Gustiamola calda o tiepida per godere meglio della sua consistenza cremosa. La preparazione base è simile a quella della besciamella, ma sarà ilgrattugiato che dovremo aggiungere a fare la differenza e a renderla saporita oltre misura. Se abbiamo ospiti a cena e non vogliamo prepararla all’ultimo momento, possiamo farlo anche con largo anticipo, ma ricordiamoci di scaldarla al microonde per qualche secondo prima di portarla in tavola per assicurarci una cremosità unica. Che ne dite di cucinare insieme? Mettiamoci al lavoro, si ...