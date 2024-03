Mezzi rigatoni con mortadella | crema di formaggio al tartufo | pistacchi e grana

Leggi tutta la notizia su appuntidizelda

(Di lunedì 18 marzo 2024) Oggi prepariamo icondiconè semplice e veloce, richiede solo pochi ingredienti freschi e di qualità. I, con la loro forma iconica e la superficie rigata che cattura ogni condimento, sono un omaggio alla pasta italiana più classica. La loro consistenza al dente si sposa perfettamente con la cremosità della salsa e la croccantezza degli altri ingredienti. Un primo piatto che profuma di casa e di ricordi! Che sia un pranzo in famiglia o una cena con gli amici, questo piatto stupirà i vostri commensali. La sua semplicità nella preparazione e la sua ricchezza di sapori lo rendono perfetto per ogni occasione. Curiosi di sapere come ...