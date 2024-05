Controlli nel brindisino | 44 lavoratori in nero o irregolari Guardia di finanza

(Di martedì 14 maggio 2024) Di seguito un comunicato diffuso dalladi: Nelle ultime settimane le Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Brindisi, nell’ambito dell’attività di controllo economico del territorio, hanno individuato 25“in” e 19 “”. Le attività ispettive hanno interessato varie tipologie di attività commerciali, tra le quali imprese edili, di trasporto, ristoranti e strutture ricettive con sede nei comuni di Brindisi, Ostuni, Fasano, Francavilla Fontana, Carovigno e San Donaci. In tale contesto sono stati verbalizzati 19 datori di lavoro per l’utilizzo di manodopera ine/o irregolare. Inoltre, all’esito di ulteriori e autonomi interventi condotti a contrasto all’evasione fiscale, nel mese di aprile, i finanzieri brindisini hanno rilevato circa 60 ...

Camila Giorgi, pignoramento dal Fisco per 464 mila euro - Camila Giorgi, pignoramento dal Fisco per 464 mila euro - E' da circa un mese, dal 15 aprile scorso, che il Fisco sarebbe alle calcagna di Camila Giorgi, la tennista 32enne che via social ha confermato il ritiro dal circuito Wta puntualizzando però che le ...

Arte e infortuni sul lavoro al Salone del Libro di Torino, Quaranta: “Nell’800 le vittime di sul lavoro protagoniste di opere” - Arte e infortuni sul lavoro al Salone del Libro di Torino, Quaranta: “Nell’800 le vittime di sul lavoro protagoniste di opere” - Arte e infortuni sul lavoro al Salone del Libro di Torino, Quaranta: “Nell’800 le vittime di sul lavoro protagoniste di opere” ...

Intitolata a Vibo Marina la piazza all’appuntato della Guardia di Finanza Antonino De Vita – FOTO - Intitolata a Vibo Marina la piazza all’appuntato della guardia di Finanza Antonino De Vita – FOTO - "Partigiano combattente" in guerra, morì in servizio vicino la banchina del porto vibonese nel 1957. Il ricordo dei figli e delle autorità ...