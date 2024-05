A meno di 24 ore da Smackdown in quel di Lione (ed a 48 da Backlash ), la LDLC Arena ha voluto mostrare il setup scelto dalla WWE per la due giorni di grande wrestling che ci toccherà in prima persona. La puntata dello show blu di domani, ...

Conte troppo perfetto per Milan e Juve, con lui non avrebbero scuse. De Laurentiis invece le ha già esaurite tutte - conte troppo perfetto per Milan e Juve, con lui non avrebbero scuse. De Laurentiis invece le ha già esaurite tutte - `La storia di conte dice che prende squadre arrivate dietro e con il suo lavoro colma il gap`. Questa frase non è tratta da una qualsiasi cronaca giornalistica,.

Niente abbattimento per Jj4: l’orsa che uccise il runner Andrea Papi sarà trasferita nella Foresta Nera in Germania - Niente abbattimento per Jj4: l’orsa che uccise il runner Andrea Papi sarà trasferita nella Foresta Nera in Germania - L’orsa Jj4, che nell’aprile del 2023 uccise Andrea Papi, il runner di 26 anni che stava correndo sui sentieri del monte Peller, non sarà abbattuta, ma trasferita. Ad annunciarlo è stato l’assessore pr ...

Bye bye Zaia. I nove nomi nel casting di Salvini per il Veneto - Bye bye Zaia. I nove nomi nel casting di Salvini per il Veneto - Il leader della Lega ha rinunciato alla battaglia per il terzo mandato, nessuna sponda dagli alleati. Ecco tutti i nomi a cui pensa per la successione del ...