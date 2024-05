Successo per la presentazione del libro Mare Giovani

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 13 maggio 2024) Arezzo, 13 maggio 2024 –senza precedenti per l'evento culturale del Montevarchino Francesco De Stefano il quale venerdì 10 maggio 2024, alle ore 19, nella sala conferenze dell’Hotel Valdarno di Montevarchi, ha presentato il” scritto insieme all’Onorevole Manuel Vescovi. Non comune per un ragazzo di 24 anni tenere in pugno e incantare la gremitissima platea montevarchina parlando soprattutto ai tantipresenti in sala (e molti "diversamente", circa 200 persone… ) con il cuore esortandoli a non mollare mai: i suoi valori, i suoi principi, la sua eleganza, il suo amore verso Dio che da sempre lo accompagnano e lo rendono unico. Grande soddisfazione per questo evento culturale che segna un punto di partenza a dimostrazione che le nuove ...