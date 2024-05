Simeone | Kim è stato uno dei calciatori più forti che ho incontrato Fuori da qualsiasi livello VIDEO

(Di lunedì 13 maggio 2024) Giovanni, attaccante del Napoli, ha rilasciato una breve intervista ai canali social del club. Giovanni, descriviti con una parola «Sono una persona trasparente». Le tue sensazioni quando sei arrivato a Napoli «Super emozionante, lo volevo dal primo giorno di mercato. Ho sempre voluto venire qua. Il giorno in cui mi hanno dato la maglia per andare in ritiro ero molto emozionato, per me èun momento molto importante». Hai un rito scaramantico prima della partita? «Sì, sono sicurezze che abbiamo tutti. Forse sentire musica, ho una playlist che si chiama “Ispirazione”. Mi ispira, inizio a immaginarmi cose della partita. Alcune sono musiche anche del Gladiatore o di Hans Zimmer». Un momento che ha avuto un forte impatto nella tua carriera «Tanti. Quest’ultimo momento è il gol in Champions, èun sogno che si è avverato. ...

