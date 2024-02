Champions League | Inzaghi | “Era chiaro che Simeone sarebbe stato un grande allenatore | era un grande compagno di squadra”

(Di lunedì 19 febbraio 2024) 2024-02-19 16:56:16 Giorni caldissimi per il calcio italiano! Simonedell’Inter, ha analizzato la gara d’andata Ottavi di finale diche giocheranno questo martedì contro l’Atlético. La partita sarà anche a riunione con un vecchio collega: coinciso connel lazio durante entrambi i giorni di gioco. Per l’attualedell’Atlético ha avuto solo buone parole. “Eracheun. Domani avrò Diego come avversario, era undi. Guarda cosa ha fatto con l’Atlético, è un ...

Su Sky Sport (e in streaming su NOW), Mediaset (con Canale 5 e il servizio Infinity+) e Prime Video torna lo spettacolo del torneo continentale ... (sportintv.eu)

Dopo la vittoria della Lazio sul Bayern, tra martedì e mercoledì scendono in campo anche le altre due italiane impegnate in Champions .... (calciomercato)

Calcio, Champions League, Inter: incassi da record per il match contro l'Atlético, oltre 9 mln di euro: E' il secondo incasso più importante nella storia del club nerazzurro. Sarà un incasso da capogiro, quello che l'Inter avrà dall'andata degli ottavi di finale di Champions League, in programma domani sera. Secondo quanto fa sapere "La Gazzetta dello Sport", lo Stadio di San Siro sarà tutto esaurito e il club incasserà 9 milioni di euro dal botteghino. Questo è ...

Champions: Inzaghi, Inter favorita Sei mesi fatti bene: Lo ha detto l'allenatore dell'Inter Simone Inzaghi, in conferenza stampa alla vigilia dell'andata degli ottavi di finale di Champions League contro l'Atletico Madrid. "Per quanto riguarda il ...

Inzaghi: "Sappiamo quello che abbiamo fatto l'anno scorso, vogliamo rifarlo": Non so dirvi che partita sarà domani sera" Inter Milan's Italian head coach Simone Inzaghi catches a stray ball during the UEFA Champions League final football match between Inter Milan and ...