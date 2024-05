Salvini dice che sostituire Zaia in Veneto non sarà un problema | “Ho già una decina di nomi in mente”

La spaccatura è stata praticamente ufficializzata a Treviso, durante un comizio in cui il vicepremier, Matteo Salvini , ha di fatto liquidato Luca Zaia con parole che hanno irritato la base leghista del Nord più di quanto non lo fosse già. "Il ...

