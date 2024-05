Ormai ci sono due Leghe | una di Salvini e Vannacci - l' altra di Zaia

(Di lunedì 13 maggio 2024) La spaccatura è stata praticamente ufficializzata a Treviso, durante un comizio in cui il vicepremier, Matteo, ha di fatto liquidato Lucacon parole che hanno irritato la base leghista del Nord più di quanto non lo fosse già. "Il terzo mandato, che continuo a ritenere sia una cosa...

Non è solo una questione italiana: anche in Germania sono al vaglio diverse opzioni per rafforzare l’esercito. Tra queste c’è anche la reintroduzione della leva obbligatoria . I venti di guerra che spirano in Europa impongono questo genere di ...

Salvini volta pagina per il dopo Zaia: "Ho già dieci nomi in mente". La bandiera bianca per un nuovo mandato e l'irritazione del governatore - Il tramonto di una figura storica della Lega, mentre un'altra è in ascesa: "Vannacci prenderà tanti voti alle prossime elezioni europee, 'è nostalgia di valori". Spaccature che fanno sussurrare la pos ...

Matteo Salvini: "Pronto il progetto della leva obbligatoria. Durerà sei mesi e sarà su base regionale" - Ritorno del servizio militare sì o no Matteo salvini, partecipando all'Adunata nazionale degli Alpini in corso a Vicenza, domenica ha aperto il dibattito. La Lega, ha detto il vice presidente del Con ...

Europee, Vannacci: "Zaia non mi vota Vado avanti per la mia strada" - Il 14 giugno in tribunale a Lucca la querela presentata dalla azzurra contro le frasi sui «tratti somatici» contenute nel libro del candidato della Lega ...