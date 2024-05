Operaio Napoli Servizi colpito da trave alla testa - è in coma | sequestrati area incidente e furgone

Napoli, padre di 5 figli ha un incidente sul lavoro: “Si trova in coma, in preda alla disperazione” - napoli, padre di 5 figli ha un incidente sul lavoro: “Si trova in coma, in preda alla disperazione” - Drammatica la storia di un uomo vittima di un incidente sul lavoro a napoli. Il racconto del dramma è stato fatto da un famigliare che ha raccontato l’accaduto a Francesco Emilio Borrelli, deputato di ...

ENERGIA - Italian Green Factory acquisisce un immobile in provincia di Napoli per accelerare le produzioni di power skid e inseguitori solari - ENERGIA - Italian Green Factory acquisisce un immobile in provincia di napoli per accelerare le produzioni di power skid e inseguitori solari - Italian Green Factory ha presentato formalmente l’offerta per acquisire un ulteriore immobile in provincia di napoli - a pochi chilometri da via Argine - che sarà utilizzato per accelerare l’entrata i ...

Ex Whirlpool, Igf acquisisce nuovo immobile, operai al lavoro nel 2025 - Ex Whirlpool, Igf acquisisce nuovo immobile, operai al lavoro nel 2025 - Italian Green Factory acquisisce un nuovo immobile poco distante da via Argine, sede della nascente fabbrica per il fotovoltaico, sulle ceneri dell'ex Whirlpool. Un passo importante, che consentirà il ...