Tragedia nel porto di Napoli | operaio muore schiacciato da un tir durante l' imbarco su una nave Era al suo ultimo viaggio

Sono tre persone della stessa famiglia le vittime di un incendio scoppiato la notte scorsa in una casa a Sottomarina di Chioggia , in provincia di Venezia. Gianni Boscolo Scalmanati, 64 anni, la ... (open.online)

Dopo l'attentato a Mosca, fiori davanti alle rappresentanze diplomatiche della Russia in Italia - Il premier polacco Donald Tusk, per esempio, sottolinea di «sperare che questa terribile Tragedia non diventi il pretesto per per un'escalation di violenza e di aggressione». Mentre il presidente ...lastampa

Reportage. Coi pellegrini dell'Ambrosianeum a Gerusalemme: «Siamo qui per la pace» - La salita alla Città santa della delegazione di Milano fino al Santo sepolcro: «Non mettiamo una pietra sopra alla speranza. La guerra, come la pietra della tomba vuota, rotolerà via» ...avvenire

Tragedia nel porto di Napoli: operaio di 44 anni muore schiacciato da un tir durante l'imbarco su una nave. Era al suo ultimo viaggio - Ancora una morte sul lavoro, questa volta all'interno del porto di Napoli. La vittima è un marinaio di 44 anni di Trapani, Gaspare Davì, sposato e padre di due figli. Il ...leggo