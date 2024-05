Caso Yara Gambirasio - oggi la difesa di Bossetti visiona i reperti in udienza | Momento atteso da 10 anni

(Di lunedì 13 maggio 2024), lunedì 13 maggio, a quasi diecidall'arresto di Massimo, i legali dellapotrannore per la prima volta idell’omicidio di, la 13enne di Brembate trovata morta il 26 febbraio 2011. A Fanpage.it parla Claudio Salvagni, uno degli avvocati difensori dell’uomo condannato all’ergastolo in via definitiva: “Passaggio importante, cerchiamo nuovi elementi”.

