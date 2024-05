Mutui - risparmi fino ad 800 euro anche senza ISEE | la novità

(Di lunedì 13 maggio 2024) Dopo molti mesi difficili arriva una possibilità importante dio con i. E l’in questo caso non serve Il 2023 e l’avvio del 2024 sono stati tutt’altro che semplici sul fronte del pagamento deia tasso variabile o della sottoscrizione di nuovia tasso fisso o variabile. L’incremento dei tassi deciso dalla BCE e proseguito per diversi mesi ha fatto schizzare all’insù i costi della rata mensile portandoli in alcuni casi a livelli di insonstenibilità per i nuclei familiari. Come si evolve la situazione deia tasso fisso e variabile (cityrumors.it)Il 2024 si è aperto con uno spiraglio positivo grazie ad una prima, seppur minima, riduzione di tali importi ma i costi legati al mutuo per l’acquisto di una casa rimangono, ad oggi, di gran lunga superiori ...

