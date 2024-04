Lieve calo delle rate per i mutui a tasso variabile in febbraio Simulazione | “Con taglio Bce a giugno risparmio di 22 euro al mese”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Scende ancora, un poco, il costodei. Stando alle rilevazioni di Banca d’Italia, i prestiti alle famiglie sono stati erogati lo scorsocon unmedio Taeg (comprensivospese accessorie) del 4,31% contro il 4,38% di gennaio. Le condizioni creditizie si fanno però più restrittive. I prestiti erogati dalle banche al settore privato sono diminuiti del 2,5% per cento sui dodici mesi (-2,6 nelprecedente). I prestiti alle famiglie si sono ridotti dell’1,3% (come a gennaio) mentre quelli alle società non finanziarie si sono ridotti del 3,8%. I depositi del settore privato sono diminuiti dell’1,2% (-2% in gennaio). Di contro la raccolta obbligazionaria è aumentata del 18% (21% in ...