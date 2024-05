Meloni | serve difesa europea all' altezza

Articolo pubblicato lunedì 29 Aprile 2024, 20:03 Il ministro della Difesa Guido Crosetto ha firmato oggi presso il campo militare di Raffalli a Calvi, in Corsica, una lettera di intenti per la cooperazione militare in campo terrestre tra Italia, ...

Marsiglia (Francia). Le pagelle di Marsiglia-Atalanta 1-1: tutti i voti ai nerazzurri. Le pagelle di Marsiglia-Atalanta 1-1 Musso 5.5 – Sul gol non può granché. Per il resto registra una paratona a gioco fermo su Aubameyang e meno sicurezza di ...

Ue riparta dall'industria, le proposte Confindustria per l'Europa - Ue riparta dall'industria, le proposte Confindustria per l'Europa - Roma, 8 mag. (askanews) - L'Europa deve ripartire dalla produzione, mettendo in cima alle sue priorità per la nuova legislatura la politica industriale. Questo il messaggio lanciato da Confindustria i ...

Meloni e il premier ceco Fiala confermano la cooperazione economica a 20 anni dall’ingresso in Ue - Meloni e il premier ceco Fiala confermano la cooperazione economica a 20 anni dall’ingresso in Ue - ROMA - Nell'attuale contesto internazionale la necessita' per l'Europa di diventare finalmente un gigante geopolitico va anche di pari passo con un'industria europea della difesa che sia in grado di s ...

Von der Leyen a Roma per le Europee, ma Tajani la “nasconde”: niente comizi, incontri pubblici né foto con i vertici di Forza Italia - Von der Leyen a Roma per le Europee, ma Tajani la “nasconde”: niente comizi, incontri pubblici né foto con i vertici di Forza Italia - Una giornata di campagna elettorale in sordina. Lontana dal pubblico e pure dai dirigenti e parlamentari di Forza Italia. Evitando photo opportunity e telecamere. La tappa italiana del tour della pres ...