Lettera aperta a Caterina Chinnici su eroi - simboli e alberi di plastica

(Di lunedì 13 maggio 2024) Gentile, comincio con un sforzo, e ti do del tu. A me viene difficile, perché sono sempre rispettoso delle forme, ma dalle parti dell’antimafia ci si dà delle confidenze, come dei compagni di lotta, anzi, come dei reduci, o dei sopravvissuti a piccoli e grandi disastri, e quindi, anche se ci conosciamo poco, si, ti do del tu. Che poi mi viene difficile, perché un conto è scrivere “gentile onorevole”, e quindi potrei arrivare subito al punto. Un conto è scrivere “Gentile”, o, peggio, “Cara”, confidenza eccessiva, ne convengo, che mi rimanda a mia nonna, detta Tina, in primis, e alla bella canzone di Francesco De Gregori,. «E la vita, lo sai / Non è comoda per nessuno», canta De ...