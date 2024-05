L’Atalanta manda Juventus e Bologna in Champions League

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di lunedì 13 maggio 2024) È il momento della Dea che batte la Roma per 2-1 nella gara della 36esima giornata della Serie Andoin. Gli uomini di Gasperini si impongono grazie alla doppietta di De Ketelaere e si portano a 63 punti e staccano la Roma, a cui non basta il rigore di Pellegrini. La squadra di De Rossi rimane ferma a 60. I nerazzurri, al quinto posto, hanno una partita in meno rispetto ai giallorossi e ipotecano quindi l’ultimo piazzamento utile per la qualificazione alla. Staccano il biglietto Juve e, che sono appaiate a 67 punti e non possono più essere raggiunte dalla Roma.