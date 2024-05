La startup del turismo L’idea di due imprenditori | booking senza intermediari

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 13 maggio 2024) Da venerdì è realtà: è nato Folltip.com, un innovativo progetto interamente italiano, frutto di anni di studi, sbarcato online per trasformare l’esperienza di ospitalità con un click. Fondata anni fa da due soci, Mauro Frabetti e Massimo Rota, già noti per iniziative di successo, è un’importante piattaforma digitale di intermediazione tra offerta turistica e domanda di soggiorno, prima al mondo nel suo genere. Centinaia gli operatori del settore che hanno preso informazioni in quanto i vantaggi, sia per gli albergatori sia per i turisti, sono notevoli. L’obiettivo è di arrivare alla fine dell’anno a oltre 6mila iscrizioni. Frabetti è noto a Varedo per aver dato il via anni fa alla prima catena di negozi automatizzati in franchising aperti 24 ore su 24 grazie a distributori automatici con ogni sorta di prodotto. Oggi l’imprenditore, che ha ceduto il format a un grosso gruppo della ...