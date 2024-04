Storia di Sara e della sua startup | Dopo 8 anni all’estero tra Australia - Germania e Spagna ho deciso di tornare a Milano

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 21 aprile 2024) Quando a 19, appena finita la maturità,è partita per l’, voleva affinare l’inglese, vivere e lavorare da sola, prendersi un anno sabbatico per scegliere quale percorso universitario intraprendere una volta tornata in Italia. Se fosse mai tornata.passati all’esterno alla fine è tornata, a, dove oggi lavora alla suaed è riuscita a ritagliarsi uno spazio in un settore “prevalentemente maschile e tradizionalista”.Lini, 30, sorride quando ricorda di aver sempre sognato di partire. “Non aspettavo altro: in terza elementare dicevo a tutti i miei amici che sarei andata via appena finite le superiori”. Così, quando il suo paesino di 3.000 abitanti in Franciacorta ha cominciato a starle ...