Internazionali d’Italia - attivisti irrompono sui campi facendo interrompere il gioco VIDEO

(Di lunedì 13 maggio 2024) Agli, alcunihanno fatto irruzione suicostringendo a fermare il. È accaduto sul Pietrangeli, dove è stata interrotta la partita tra l’americana Madison Keyes e la romena Cirstea e poi sul campo 12 dov’era in corso una sfida di doppio. Interrotta anche la partita sul Grand Stand tra Augier-Aliassime e De Minaur. Come riportato da SportMediaset, sul Pietrangeli uno degliha lanciato vernice bianca sul terreno e poi è stato allontanato dalle forze dell’ordine. Altri due invece si sono cementati i piedi sul marmo dei gradoni circostanti. Il pubblico presente ha reagito con fischi sonori rivolti agliin campo. Incident during Cirstea-Keys, two protesters on courts throwing confetti. #wta #tennis #ibi ...

Questa sera, con orario stimato per le 20.30, Elina Svitolina affronta Aryna Sabalenka nella gara valida per gli ottavi di finale degli Internazionali BNL d’Italia . Una sfida che si prospetta interessante tra due delle protagoniste del tennis ...

Un vero e proprio Fuoriprogramma . Nel corso del match tra l’americana Madison Keys e la rumena Sorana Cirstea è andato in scena qualcosa che non faceva parte dei piani. Nell’incontro valevole per gli ottavi di finale del tabellone femminile degli ...

Morellato Group, fatturato 2023 a 737 milioni - ...gioiellerie di proprietà nei principali mercati Europei " Italia, ... che nel 2023 ha raggiunto con i brand property Bluespirit, D'... seguendo le best practices dei grandi Gruppi internazionali", ha ...

Dopo l'uccisione di Moro la NATO ebbe via libera per le sue basi (anche nucleari). Agostino Spataro: via Fani non solo BR, delitto La Torre ... - ...e un po' meno a certi condizionamenti internazionali derivanti ... Data la posizione geo - strategica dell'Italia, l'intesa Moro - ... in quella fase delicatissima, non si fidavano d'altri ...