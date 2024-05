Svitolina-Sabalenka - Internazionali BNL d’Italia ottavi di finale | ultime e diretta TV

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di lunedì 13 maggio 2024) Questa sera, con orario stimato per le 20.30, Elinaaffronta Arynanella gara valida per glididegliBNL. Una sfida che si prospetta interessante tra due delle protagoniste del tennis mondiale che ormai si affrontano piuttosto spesso. Andiamo dunque a scoprire quali sono lenovità e dove vedere inil matchBNLdi: leWednesday, March 13, 2019 – Elinaplays Marketa Vondrousova in the quarterfinals of the BNP ...