Il traffico di migranti vale 150 miliardi di euro l’anno | al convegno di Palermo il business spiegato bene

(Di lunedì 13 maggio 2024) “Ildeiporta alle organizzazioni che lo gestiscono circa 150di dollari”. Lo ha detto Adly Hussein, presidente della corte d’appello de Il Cairo intervenendo al“Connessioni tra criminalità organizzata e terrorismo” organizzato dal Coppem (Comitato Permanente Partenariatomediterraneo dei Poteri Locali e Regionali) in collaborazione con l’Ars. All’incontro, all’Assemblea Regionale Siciliana a, hanno partecipato magistrati ed esperti di terrorismo e sicurezza di Egitto, Grecia, Libia, Giordania, Marocco, Belgio e il rappresentante italiano dijust. Connessioni tra criminalità organizzata e terrorismo:“La criminalità organizzata rappresenta ...

Chi si fa carico di traghettare le persone in Europa , nella stragrande maggioranza dei casi, non è neanche complice: spesso è un migrante

Milano insicura, la risposta dello Stato: controlli a tappeto sui migranti nelle zone a rischio - Milano insicura, la risposta dello Stato: controlli a tappeto sui migranti nelle zone a rischio - Era il 2017 quando, mentre al ministero degli Interni c'era Marco Minniti, venne predisposto un controllo a tappeto sui migranti della stazione Centrale ... invece che solo come ausiliaria per la ...

Addio tavolate multietniche. Sala "scopre" il caos migranti - Addio tavolate multietniche. Sala "scopre" il caos migranti - Contrordine compagni salottieri: i migranti non sono più una risorsa, ma - anzi - sono divenuti un problema di sicurezza ...

Può scagionare Maysoon ma è “irreperibile”, invece è nel centro per migranti tedesco - Può scagionare Maysoon ma è “irreperibile”, invece è nel centro per migranti tedesco - La polizia tedesca continua a considerare irreperibile un possibile teste in grado di scagionare Maysoon Majidi ma la verità è diversa ...