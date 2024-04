(Di sabato 13 aprile 2024) Chi si fa carico di traghettare le persone in, nella stragrande maggioranza dei casi, non è neanche complice: spesso è un migrante

La Polizia ha eseguito 12 fermi , tra i quali anche un ex poliziotto , per persone responsabili di un Traffico di migranti su gommoni di lusso a Trapani (notizie.virgilio)

Traffico di migranti: ogni rotta, una mafia. Perché le inchieste in Europa si limitano alle teste di serpente - La rotta dell’Est era gestita soprattutto da turchi: i migranti mediorientali e afghani ... più spesso su innocenti fatti passare come responsabili del Traffico umano. La verità è che del Traffico ...corriere

migranti: Turchia, fermati 1.177 clandestini in tutto il Paese in cinque giorni - Le forze di sicurezza della Turchia hanno identificato e fermato in cinque giorni, dal 6 al 10 aprile, un totale di 1.177 migranti ...agenzianova

Ue, Michel da Meloni, impegno su migranti e non chiude su proroga Pnrr - Roma, 11 apr. (askanews) – Una (molto) cauta apertura alla possibilità di allungare i tempi per l’attuazione del Pnrr e l’assicurazione che la lotta all’immigrazione clandestina è una “priorità” dell’ ...askanews