Il giornalista Luca Ferrua rischia il licenziamento per il caso del fritto misto piemontese La Stampa lo sospende

(Di lunedì 13 maggio 2024) Sull'olio si scivola... e se l'olio è stato usato per ilci si sporca anche, molto. Ed è difficile togliere le macchie di unto. Così difficile che per lo scandalo delil direttore de Il Gusto (indagato insieme ad altri 4 amministratori e manager)di essere licenziato dal Gruppo Gedi dopo aver essere stato iscritto nel registro degli indagati per le ipotesi di corruzione e turbativa d'asta. In sintesi, avrebbe preso soldi con la società di cui è socio (la Rosfert) per comunicare e pubblicizzare il piatto-bandiera del Comune nella città metropolitana di Torino, ildi Baldissero, in dialetto Fricassé 'd Baudissé, ma gli eventi e i progetti sarebbero stati fatti solo in parte o per niente, e le rendicontazioni sarebbero insufficienti, incomplete e - ...

