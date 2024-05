(Di lunedì 13 maggio 2024) Milano, 13 mag. (Adnkronos) - Due giorni dedicati ai professionisticomunicazione esostenibilità in cerca di nuovi approcci al racconto, al fine di rispondere in modo più efficace e mirato alle aspettative dell'opinione pubblica e delle istituzioni. E' quanto andato inscena venerdì 10 e sabato 11 maggio a Milano, per la prima edizione di '', un evento formativo firmato Quorum/YouTrend. Nella prima giornata sono intervenuti Giovanni Pesce (strategic communications managerEuropean Climate Founon), Fiorella Corrado e Silvia Grandi (rispettivamente capo ufficio stampa e direttore generale dell'economia circolare presso il Ministero dell'Ambiente eSicurezza Energetica), Andrea ...

“In un Conte sto di governo non facile, nel Conte 1, ho premuto per la Von der Leyen che ha messo il Green Deal al centro del progetto. Sono rimasto deluso della sua ultima fase, ho visto una commissione europea ormai distratta verso la transizione ...

“In un Conte sto di governo non facile, nel Conte 1, ho premuto per la Von der Leyen che ha messo il Green Deal al centro del progetto. Sono rimasto deluso della sua ultima fase, ho visto una commissione europea ormai distratta verso la transizione ...

Dati, metodi e linguaggi della transizione ecologica protagonisti a 'Echi'' - Dati, metodi e linguaggi della transizione ecologica protagonisti a 'Echi'' - A Milano due giorni dedicati ai professionisti della comunicazione e della sostenibilità Due giorni dedicati ai professionisti della comunicazione e della sostenibilità in cerca di nuovi approcci al r ...

L'era del diesel è quasi finita per BMW: l'azienda tedesca si prepara al futuro - L'era del diesel è quasi finita per BMW: l'azienda tedesca si prepara al futuro - Il futuro delle auto sarà green Beh, ancora non si sa, ma di sicuro quello di BMW sarà senza gasolio. Ecco perché a Monaco il diesel non piace ...

Strategie ambientali al bivio: il Giro d’Italia della Csr arriva a Bologna - Strategie ambientali al bivio: il Giro d’Italia della Csr arriva a Bologna - Milano, 13 mag. (askanews) – Il Giro d’Italia della CSR arriva a Bologna per parlare di transizione ecologica. La rassegna itinerante de Il Salone della CSR e dell’innovazione sociale, giunta alla sua ...