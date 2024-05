Caso Iovino - dalla rissa alla denuncia fino alle dichiarazioni di Fedez | cosa sappiamo

(Di lunedì 13 maggio 2024) Accuse e indagini: il coinvolgimento dineldi aggressione I recenti sviluppi deldi aggressione che ha coinvolto il personal trainer romano Cristianohanno puntato i riflettori sul rapper italiano. L’incidente, avvenuto davanti all’abitazione diin seguito ad un presunto alterco al “The Club” di Milano, ha scatenato speculazioni su un possibile coinvolgimento di. Negazione in mezzopolemiche Nonostante le testimonianze oculari suggerissero la presenza didurante l’alterco, il rapper ha negato con veemenza qualsiasi partecipazione. Intervenendo al Salone del Libro di Torino,ha ribadito: “Io non c’ero”, prendendo le distanze ...

Jack Vanore e Salvatore Angelucci in comune hanno un po’ di cose, fra cui la partecipazione in qualità di tronisti a Uomini & Donne e il coinvolgimento indiretto nei drammi che riguardano la lite fra Fedez e Cristiano Iovino. I loro nomi, ...

Abbiamo letto Il vaso di pandoro di Selvaggia Lucarelli: 7 cose su Chiara Ferragni e Fedez secondo il libro - Abbiamo letto Il vaso di pandoro di Selvaggia Lucarelli: 7 cose su Chiara Ferragni e fedez secondo il libro - Il 14 maggio esce il libro-inchiesta sui Ferragnez scritto dall'autrice del Fatto: noi lo abbiamo letto. Ecco le curiosità e i dati più interessanti che emergono ...

Fedez vs Iovino: è vero che il rapper è stato denunciato per rissa - fedez vs Iovino: è vero che il rapper è stato denunciato per rissa - Tuttavia, alla già scomoda vicenda si sarebbero aggiunte un paio di testimonianze che avrebbero visto proprio fedez sotto casa di Iovino: l'ipotesi della presenza del rapper nel gruppo che ha ...

Perché deve essere Cristiano Iovino a decidere se Fedez sarà indagato per lesioni - Perché deve essere Cristiano Iovino a decidere se fedez sarà indagato per lesioni - Cristiano Iovino non ha presentato nessuna querela per il pestaggio di cui è stato vittima fuori da casa sua: per ora tra i denunciati per rissa c’è anche il rapper fedez.