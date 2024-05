Caso Iovino - Fedez denunciato per rissa dalla Procura | lui smentisc - ma la verità è un’altra

(Di lunedì 13 maggio 2024) Lo scorso aprile, il rapper era stato accusato di aver partecipato al pestaggio del personal trainer dei vip Cristiano, avvenuto nella notte tra il 21 e il 22 aprile fuori da una famosa discoteca di Milano. Ora, riporta il Corriere della Sera, lahaall’autorità giudiziaria con l’accusa di “”. Fin da subito, il cantante si era detto estraneo ai fatti, sostenendo di non essere stato presente al momento dell’aggressione e di essere stato vittima di una strumentalizzazione mediatica. Il litigio conscoppia alle 3: pare che a innescarlo sia un apprezzamento di troppo alla ragazza in compagnia di. Il corpo a corpo condura pochi secondi, ma tutti vedono; compresi i buttafuori della discoteca, che ...

