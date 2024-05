Borsa | Europa contrastata - attesa per Wall Stree - Milano +0,15%

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 13 maggio 2024) Borse europee contrastate indell'avvio dei listini Usa i cui future sono in rialzo. Dopo i dubbi in Asia per l'inatteso rialzo dell'inflazione in Cina gli investitori guardano al dato americano, previsto tra due giorni.(Ftse Mib +0,15%). Segue Londra (+0,1%), deboli Francoforte (-0,1%), Madrid (-0,12%) e Parigi (-0,18%). Risale a 133,7 punti il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi, che si riporta sul livello segnato in apertura. In calo di 2,1 punti il rendimento annuo italiano al 3,82%, mentre quello tedesco ne perde 2,3 al 2,49%. In calo il dollaro a 0,92 euro e 0,79 sterline, positivo il greggio (Wti +0,4% a 78,58 dollari al barile), riduce il calo il gas naturale (-11% a 29,73 euro al MWh) e lo accentua l'oro (-1,33% a 2.343,11 dollari l'oncia). In luce il farmaceutico Diasorin (+3,46%), dopo i conti e la raccomadazione ...