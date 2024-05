Borse Ue caute - attesa per la BoE A Milano sprint Nexi e pesante Bper dopo i conti

(Di giovedì 9 maggio 2024) Riflettori anche su Prysmian, a Madrid attenzione su Bbvaofferta ostile per Sabadell. Euro stabile, petrolio in rialzo. Spread in leggero aumento a 134 punti

Gli occhi degli investitori rimangono puntati sulle prossime mosse di politica monetaria. A Piazza Affari in luce le banche con Intesa Sanpaolo e i petroliferi, in scia al greggio che torna a salire

Borsa Milano, indici piatti, vola Nexi, affonda Bper dopo trimestrali - Borsa Milano, indici piatti, vola Nexi, affonda Bper dopo trimestrali - MILANO (Reuters) - Indici poco mossi per Piazza Affari e per le altre borse europee, dominate da singoli spunti societari per lo più legati alle trimestrali in una seduta scarna di appuntamenti macro ...

Borsa Madrid: Bbva -5,7% dopo offerta ostile su Sabadell (+4,8%) - Borsa Madrid: Bbva -5,7% dopo offerta ostile su Sabadell (+4,8%) - (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 09 mag - Partenza in rosso a Madrid per Bbva, che e' arrivata a perdere quasi sei punti dopo avere lanciato un'offerta ostile su Sabadell. Nelle prime battute Bbva ...

Borsa: Europa apre cauta, a Milano (+0,1%) vola Nexi (+6,7%) con trimestrale - Borsa: Europa apre cauta, a Milano (+0,1%) vola Nexi (+6,7%) con trimestrale - Attesa per BoE (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 09 mag - Avvio all'insegna della cautela per le borse europee in una seduta segnata ... Le prese di beneficio colpiscono poi Leonardo (-1,22%) e le ...