Blitz di Ultima generazione agli Internazionali di tennis a Roma | interrotte due partite Identificati nove ambientalisti

(Di lunedì 13 maggio 2024) Sono statie portati in commissariatodidopo ildi. La loro posizione è ora al vo. Secondo quanto si apprende, gli attivisti rischiano la denuncia. Ildiè scattato nel corso di due. Hanno lanciato vernice in un campo mentre nell’altro coriandoli. In particolare, una ragazza e un ragazzo sono scesi dspalti invadendo il campo da gioco, lanciando dei coriandoli, mentre altre persone hanno preso parola dal pubblico richiamando l’attenzione sull’emergenza climatica e si sono ‘cementati’ i ...

