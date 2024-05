Blitz di Ultima Generazione agli Internazionali di tennis a Roma | invadono il campo e lanciano coriandoli

blitz di Ultima Generazione agli Internazionali di Tennis in corso a Roma . Alcuni manifestanti hanno fatto il loro ingresso sul campo da gioco costringendo l’arbitro ad interrompere uno dei match in corso. Fischi e qualche insulto d agli spalti, ...

Nuova iniziativa del gruppo di attivisti “Ultima Generazione” a Roma. I manifestanti hanno bloccato la circolazione sedendosi in mezzo alla strada. Dopodiché hanno raggiunto in corteo gli studenti de La Sapienza per supportarli nelle loro proteste ...