Ascolti TV | Domenica 12 Maggio 2024 Amici vince con il 24 8% 3,57 mln - Makari in replica crolla all’11% 1,83 mln Fazio saluta al 9 9-8 7% Cresce Report Linea Verde al 25 5%

(Di lunedì 13 maggio 2024) Emanuel Lo e Lorella Cuccarini Nella serata di ieri,12, su Rai1inha conquistato 1.833.000 spettatori paridi share. Su Canale5 – dalle 21.31 alle 0.42 – la semifinale didi Maria De Filippi ha ottenuto un a.m. di 3.571.000 spettatori pari al 24.8% di share (Buonanotte dalle 0.47 alle 0.58: 1.409.000 – 25.5%). Su Rai2 9-1-1 ha raccolto 640.000 spettatori (3.4%) e 9-1-1: Lone Star ha radunato 669.000 spettatori (3.7%). Su Italia1 Jason Bourne ha collezionato 836.000 spettatori con il 5% di share. Su Rai3 preceduto da una presentazione di 37 minuti (1.180.000 – 6.4%),ha raccolto davanti al video 1.556.000 spettatori con l’8.5% (Plus dalle 22.52 alle 23.19 a 1.264.000 e l’8.1%). Su Rete4 ...

