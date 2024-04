Amadeus con un cestino di carta al posto del cuore Affari tuoi - il delirio dei telespettatori a casa | Video

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 26 aprile 2024)totale ad, su Rai 1, per l'impresa di Giorgio e della compagna Stefania, da Genova in rappresentanza della Liguria. La coppia fa il colpaccio nel quiz dell'access prime time condotto da, aggiudicandosi ben 200mila euro, non senza il brivido finale. Con due pacchi da aprire (e due cifre in ballo, 5mila e appunto 200mila), il Dottore ci prova e offre ai concorrenti 60mila euro. Una bella sommetta, con Giorgio sul punto di accettare. Stefania, però, vuole osare. "Mi hai convinto, basta dai andiamo in fondo a questa storia e giochiamocela", annuncia l'ex pacchista scatenando gli applausi dei presenti. E quando aprono il pacco e scoprono quanto hanno vinto, si scatena il caos anche ae sui social. "Noi a tavola stasera letteralmente così a urlare e ...